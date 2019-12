’Terrorist’ Binnenhof nu pas naar PBC

Volgens Hoogerduyn was het veel beter en sneller geweest als A. via een civiele opname in een kliniek was opgenomen. „Maar het Openbaar Ministerie wil het toch via de strafrechter spelen.” De advocate heeft steeds betoogd dat A. geen aanslag wilde plegen. Als hij al iets van plan was, had hij daar volgens haar zelf tijdig afstand van genomen.

A. was op de marechaussee afgestapt voor de ingang van de Eerste Kamer en zou hebben gezegd dat hij een terrorist was. De marechaussee hield hem aan en vond twee vleesmessen in zijn rugzak.

Volgens Hoogerduyn zei hij ook dat hij zijn dossier wilde inzien, omdat hij dacht dat de overheid hem belaagde. Hij zat in een psychose, volgens zijn advocate omdat de ggz had gezegd dat hij kon stoppen met zijn medicijnen.

A. zelf zei maandag dat hij zich stabiel voelt. Hij volgt in de gevangenis trainingen om psychoses te herkennen.