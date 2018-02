1 / 2 1 / 2 Het is te hopen dat de oehoe zich gaat settelen in het noorden van ons land en dat daar ook nageslacht komt. Ⓒ Vidiphoto

Groningen - Vogelliefhebbers in Oost-Groningen raken er maar niet over uitgekwetterd: in Sellingen vliegt de laatste weken ineens een zeldzame wilde oehoe rond.