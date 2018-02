Handgranaten mogelijk gerichte actie tegen slotenmaker

De woning aan de Beatrixtraat in Nieuwegein, waar gisteren tot tweemaal toe een explosief werd ontdekt. De bewoners van het huis zijn elders ondergebracht. Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

Nieuwegein - De Beatrixtraat in Nieuwegein is donderdag tot tweemaal toe opgeschrikt door de vondst van een handgranaat. Doelwit vormden vermoedelijk de bewoners van nummer 12, die woensdag op last van de burgemeester het huis uit zijn gezet. Een omwonende weet zeker dat de hoofdbewoner van het pand een conflict heeft met criminelen.