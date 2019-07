Uitvaartpolissen Yarden worden uitgekleed

De groep verzekerden krijgt vandaag een brief van Yarden met de eenzijdige wijziging van de voorwaarden. Alle kostenstijgingen in de toekomst komen voor rekening van de klant en niet meer voor die van Yarden. De ingreep vindt plaats bij pakketpolissen met vaste premie, die een verzorgde uitvaart bieden, in plaats van een geldbedrag waarmee je een uitvaart koopt.

„De pakketverzekeringen komen uit andere tijden, waarin de rente hoger was en uitvaarten nog goedkoper waren”, zegt directeur René Collé. „En in de huidige tijd is een vaste premie bijna ondenkbaar.”

Wat betekent dit voor verzekerden? Gemiddeld hebben deze polissen nu een waarde van 3200 euro. Als het in 2030 tot een uitvaart komt en prijzen stijgen jaarlijks met 1,75 procent, dan kan een klant daar niet meer dezelfde uitvaart van krijgen. De polis is nog steeds 3200 euro waard, maar de uitvaart kost 3873 euro. Nabestaanden kunnen dan kiezen tussen bijbetalen of een deel van de uitvaart schrappen, bijvoorbeeld de volgwagen.

