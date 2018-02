Moeder oud-hennepboef doelwit overval

Dat bevestigt de advocaat Henk Koopman van een Amsterdams lid van de motorclub No Surrender. Zijn cliënt zit samen met een clublid vast voor deze overval, gepleegd in 2016. De twee clubleden werden eind vorig jaar opgepakt. Politie en justitie kijken naar de rol van Paul bij deze overval. ,,Dat kunnen we bevestigen, maar verder zeggen we niets”, laat een politiewoordvoerster van Midden-Nederland weten.

Het lichaam van Paul werd gevonden in het Veluwemeer. Zo is met extreem geweld om het leven gebracht. De vrouw had een relatie met Frank G. uit Almere, die nu een straf uitzit voor grootschalige wietteelt. Justitie wil 4,7 miljoen euro van hem hebben. Dat zou hij verdiend hebben met de teelt.

Ook Esther Paul was verdachte in dit onderzoek. Ze raakte later gebrouilleerd met G. Een half jaar voordat Paul dood werd aangetroffen, vond de overval in Almere plaats. Doelwit was de 78-jarige moeder van G. Ze raakte bij de overval gewond. Het is mogelijk dat de dood van Paul een represaille is voor de overval. Koopman zegt wel vraagtekens te hebben bij de woningoverval, maar wil er nu verder niets over zeggen.

G. was ooit betrokken bij de oprichting van motorclub No Surrender, maar werd uiteindelijk voor zover bekend geen lid.