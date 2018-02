Het cadeau dat D66 met liefde weggaf

D66’ers Wouter Koolmees, Sigrid Kaag, Ingrid van Engelshoven en Kajsa Ollongren (van links naar rechts). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het is eind augustus en Den Haag zit nog midden in de lange kabinetsformatie als deze krant de eerste aanwijzingen krijgt dat de coalitie in spe aan het referendum wil morrelen. D66 was altijd fel voor referenda, maar een hooggeplaatst lid van een van de andere onderhandelende partijen merkt dat dit sentiment kantelt binnen de partij van Pechtold. Het raadgevend referendum valt ze tegen, zegt hij over de D66’ers. Ze waren bijvoorbeeld helemaal niet blij met de stembusgang over het Oekraïne-verdrag.