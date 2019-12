Farmers Defence Force betreurt kwetsen mensen met uitspraak joden

„Gisteren zijn door de voorzitter van de FDF vergelijkingen gemaakt tussen de Tweede Wereldoorlog en bedreigingen waar Nederlandse boeren momenteel mee te maken hebben. Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen daarmee te kwetsen en wij betreuren dit. Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen”, aldus het bestuur in een verklaring.

LTO Nederland niet blij

LTO Nederland voorzitter Marc Calon nam eerder zaterdag nadrukkelijk afstand van de uitspraak van Van den Oever. De FDF-voorzitter deed zijn uitlatingen in het provinciehuis in Den Bosch waar werd gesproken over de stikstofproblematiek.

„Deze vergelijking slaat nergens op en gaat alle perken te buiten. Iedere organisatie die boeren en tuinders een warm hart toedraagt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om de grote steun van de burger te behouden”, aldus Calon.

Kamp Vught ontstemd

Directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught noemde de woorden van Van den Oever „een onvoorstelbaar domme uitspraak.” Tegen Omroep Brabant zei hij dat „deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie. Hoe dom kun je zijn? Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed.”