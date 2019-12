Kamp Vught boos om ’jodenuitspraak’ boerenleider

„Een onvoorstelbaar domme uitspraak”, laat directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught in een felle reactie weten aan Omroep Brabant. „Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie. Hoe dom kun je zijn? Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed”, aldus de directeur.

Woorden niet teruggenomen

Van den Oever deed zijn uitlatingen vrijdagmorgen in het provinciehuis in Den Bosch, waar toen opnieuw werd gesproken over de stikstofproblematiek. Later op de dag trok hij zijn woorden niet in.