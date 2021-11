België komt met extra coronamaatregelen

„We moeten actie ondernemen”, zei De Croo donderdag in de Kamer. „We moeten de boosterprik versnellen, kijken naar extra ondersteuning voor de ziekenhuizen en we moeten kijken naar een pakket maatregelen. Die zullen vanwege de vaccinaties anders zijn dan tijdens de andere coronagolven. ”

Als het aan minister Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid) ligt gaan de nieuwe coronamaatregelen zo snel mogelijk in. Maatregelen in alle sectoren zijn volgens hem nodig, ook in het onderwijs. „De meest riskante activiteiten zullen we moeten beperken of zelfs stopzetten.”

Dagrecords

Net als in Nederland worden bij onze zuiderburen dagrecords verbroken met besmettingen en kampen ziekenhuizen met een enorme toestroom van coronapatiënten. De prognoses voor de bezetting op de intensive care zijn uiterst somber. Zorgorganisaties hebben de overheid opgeroepen om zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen.

Ministers van de verschillende regeringen komen nu vrijdag tijdens een ingelast beraad bijeen om zich te buigen over de nieuwe maatregelen, daarna volgt waarschijnlijk een persconferentie.

De coronaregels in België zijn op dit moment nog soepeler dan in Nederland. Horecabedrijven mogen nog dag en nacht open zijn. Bij de laatste aanscherping is wel besloten dat mensen op meer plekken de coronapas moeten tonen. Verder is het verplichte mondkapje op veel plaatsen weer verplicht.