Amerikaan gelyncht na autodiefstal met kinderen op achterbank

De dief, de 51-jarige Erik Hood, zag zijn kans schoon toen hij langs een auto met draaiende motor liep. Het is niet duidelijk of hij toen al doorhad dat hij niet de enige in het voertuig was. Achterin zaten drie kinderen, onder wie een baby.

De ouders, die even in een pizzatent stonden, zagen de man wegrijden en gingen er meteen achteraan. Hood liep vast in het verkeer en werd vervolgens uit de auto getrokken. Hij ging op de vuist met de vader en vluchtte, maar een woedende menigte omstanders haalde hem in. Zij sloegen en schopten de man de dood in, zo bleek later in het ziekenhuis. Hood was volgens Amerikaanse media al een bekende zware jongen van de straat met een fors strafblad.

Recht van de straat

„Ik ben geen liefhebber van dit soort straatrechtvaardigheid”, reageerde Jason Smith van de politie in Philadelphia tijdens een persconferentie na het incident. „De menigte schopte en sloeg Hood tot de agenten arriveerden. Op een gegeven moment reageerde Hood niet meer.”

Hoewel er op sociale media beelden rondgaan van de achtervolging en confrontatie, zijn er nog geen arrestaties verricht.