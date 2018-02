Ex-staatssecretaris Wallis de Vries overleden

Ⓒ AVRO

DEN HAAG - Oud-staatssecretaris en voormalig AVRO-voorzitter, Gerard Wallis de Vries, is op 8 februari thuis in Den Haag op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalige VVD-politicus is in besloten kring gecremeerd, heeft zijn familie laten donderdag weten.