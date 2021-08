Meer internationale treinen in 2022

Ook geeft ProRail ruimte vrij op het Nederlandse spoor om naast de Nightjet van NS International tussen Amsterdam en Oostenrijk ook dagelijks een Nightjet te laten rijden naar het Zwitserse Zürich. Volgens NS International is het nog niet helemaal zeker of die trein volgend jaar ook al gaat rijden.

ProRail is erg blij met de nieuwe ontwikkelingen. ,,Met elke extra internationale trein worden de mogelijkheden groter voor reizigers om de milieuvriendelijke trein te verkiezen boven auto of vliegtuig. Het Europese spoor krijgt een belangrijke rol bij het behalen van de EU-klimaatdoelen. Als het aan de Europese Commissie ligt zal het reizigersvervoer per hogesnelheidstrein en het spoorgoederenvervoer tot 2030 verdubbelen”, meent Coen van Kranenburg van de spoorbeheerder.

,,We werken hard aan het volbrengen van die doelstelling. Met de nieuwe aansluiting op het Oostenrijkse spoornet zetten we een volgende stap in die richting. Via Oostenrijk zijn veel andere bestemmingen makkelijker te bereizen. Denk aan tot de verbeelding sprekende steden als Milaan, Venetië, Florence en Rome”, aldus de zegsman.

Ieder jaar stelt spoorbeheerder ProRail in augustus de capaciteitsverdeling vast. Dat gebeurt na een periode van intensief overleg. De nieuwe dienstregeling gaat jaarlijks in december in.