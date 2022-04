250 meldingen van schade na aardbeving bij Loppersum

Dit aantal wil overigens niet zeggen dat al deze meldingen het gevolg zijn van de beving van vrijdag, omdat er voortdurend schademeldingen binnenkomen als gevolg van eerdere bevingen. In de loop van volgende week wordt duidelijk welke meldingen gedaan zijn over schade die het gevolg is van de beving van vrijdag, zo meldt het IMG.

Het aantal meldingen van een acuut onveilige situatie bleef bij een.

De beving was vrijdagavond om 19.11 uur. Het epicentrum lag volgens het KNMI op 3 kilometer diepte.

Op 6 maart werd er een beving gemeld bij het nabijgelegen Zeerijp met een kracht van 2.1. In oktober en november waren in de provincie Groningen ook diverse aardbevingen. Ze worden mede veroorzaakt door de gaswinning in de regio.