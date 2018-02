Beekse Bergen is zeearend al 2 dagen kwijt

Archieffoto van een zeearend. Ⓒ ANP

HILVARENBEEK - De Beekse Bergen is sinds dinsdag op zoek naar een Amerikaanse zeearend die is weggevlogen tijdens een roofvogelshow. Volgens het dierenpark in Hilvarenbeek kreeg zeearend Lady Maya ruzie met enkele meeuwen en is ze daarna niet meer terug gekomen.