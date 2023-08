Tieners (12) betrokken bij brute woningoverval op oudere vrouw in Den Haag

Vrijdagmiddag deed de oudere dame de deur van haar portiekflat aan de Hanenburglaan open voor het viertal. Eigenlijk zou ze tussen 14.00 uur en 17.00 uur rusten, want ze is nog herstellende van een beroerte. Desondanks deed ze dus open, waarna een vrouw haar de woonkamer in duwde. De twee tieners gingen naar de slaapkamer om daar onder meer juwelen mee te nemen. De oudere vrouw raakte niet gewond. Het viertal is nog altijd spoorloos.

Nul overvallen in 2022

Na de overval werd in de groepsapp van de buurt gewaarschuwd om niet meteen de deur open te doen als er wordt aangeklopt of aangebeld. Een waarschuwing die eigenlijk nooit gegeven hoeft te worden, want in heel 2022 waren er volgens politiecijfers nul overvallen in de Hanenburglaan.