Moordplannen van Cruz waren bekend

Met zeventien doden en veertien zwaargewonden is zijn aanval het grootste bloedbad op een school sinds Sandy Hook. Het drama op deze basisschool zorgde vijf jaar geleden voor tranen tot bij president Obama aan toe. Nu is het een Amerikaanse middelbare school met meer dan 3000 leerlingen, waar tientallen jongeren weerloos in een hoek werden gedreven en neergeschoten, terwijl de gewapende schoolbewaker op het immense terrein hen niet kon helpen.

Een wapenhandelaar toont de semi-automatische AR-15 waarmee Cruz 17 mensen doodde. Ⓒ foto AFP

De reacties in de politiek waren toen en nu hetzelfde. Medeleven wordt getoond en mooie woorden klinken dat zoiets nooit mag gebeuren, zeker niet op scholen waar kinderen zich veilig horen te voelen.

Maar aan de wapenwetten verandert - mede door de invloed van machtige wapenlobbyclub NRA - nagenoeg niks. Wel is de kans groot dat meer scholen na dit gruwelijke voorval ook zullen overgaan tot het plaatsen van detectiepoorten bij de ingang.

Politici die gisteren via Twitter medelijden toonden, kregen berichten van boze twitteraars terug waarin het bedrag stond dat ze aan donaties van de NRA hadden ontvangen ter ondersteuning van hun campagnes.

De ontzetting en het verdriet zijn intussen groot op de campus waar leerling Cruz vorig jaar van school werd gestuurd om disciplinaire redenen. Volgens scholieren zou hij hebben gevochten met de nieuwe vriend van zijn ex en kogels in zijn rugzak hebben meegenomen naar de school.

Het schoolbestuur laat weinig los. Wiskundeleraar Jim Gard meldt wel dat docenten een email hadden ontvangen om op te passen voor de oud-leerling. De FBI zou vijf maanden geleden al gewaarschuwd zijn over Cruz, toen hij onder zijn eigen naam op YouTube aangaf ’a professional school shooter’ te willen worden.

Nikolas Cruz Ⓒ foto AFP

Cruz werd op jonge leeftijd samen met zijn broertje door een gezin in Long Island (New York) geadopteerd. Zijn adoptie-ouders, die met hem naar Florida verhuisden, zouden inmiddels zijn overleden en hij zou met tegenzin bij een vriend van de familie wonen.

De autistische Cruz zou de afgelopen jaren zijn geradicaliseerd. Jordan Jereb, de leider van de nationalistische ’Republic of Florida’ die een volledig blank Florida nastreeft, heeft gisteren gemeld dat Cruz meerdere malen heeft deelgenomen aan schietoefeningen van zijn organisatie.