Senaat VS wijst wetsvoorstellen immigratie af

Trump had partijgenoten die meewerkten aan een van de akkoorden, waarin ook verbetering van de grensbeveiliging was opgenomen, gemaand hun steun in te trekken. Het Witte Huis had bovendien vlak voor de eerste stemming nog eens benadrukt dat Trump gebruik zou maken van zijn vetorecht.

Ook de drie andere voorstellen kregen de benodigde zestig stemmen niet. Die waarvan Trump voorstander was, met hoop voor dreamers maar met minder legale immigranten én geld voor de muur op de grens met Mexico, kreeg de minste bijval.