Vrouw vindt tijdens stofzuigen sd-kaart van man met kinderporno

Volgens Dagblad van het Noorden stonden er zo’n 500 foto’s op de geheugenkaart van minderjarige meisjes. De foto’s waren gedownload.

De man werd in 2003 ook al eens veroordeeld voor het bezit van kinderporno. In de jaren daarna had hij veel last van stress, zo verklaarde hij dinsdag voor de rechtbank. „Om afleiding te zoeken, ging ik op zoek naar kinderporno. Dat gebeurde ongeveer een of twee keer per maand, maar ook soms hele periodes niet. Ik denk dat het begonnen is rond 2009.”

De echtgenote vond de kaart in 2018. „Ik wilde een einde aan mijn leven maken. Maar ik ben tot bezinning gekomen. Want ik heb ook mijn kinderen”, aldus de 48-jarige man. De twee zijn inmiddels weer bij elkaar.

De verdachte is in behandeling. Volgens een psycholoog heeft hij een pedofiele stoornis en antisociale trekken. De officier van justitie denkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. „Ik durf te concluderen dat hij afbeeldingen verwijderde als hij aan zijn gerief was gekomen.”

Er is negen maanden gevangenisstraf geëist, waarvan vijf voorwaardelijk en een verplichte behandeling.