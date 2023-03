Turkije zet deur open voor NAVO-toetreding Finland

„De NAVO zal sterker worden met het lidmaatschap van Finland”, verklaarde Erdogan. Hij zei ook dat Turkije „belang hecht aan de sterke steun van Finland voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.” Niinistö verwelkomde het besluit en benadrukte het belang van het NAVO-lidmaatschap voor zijn land.

PKK

Finland en Zweden besloten vorig jaar vanwege de oorlog in Oekraïne tegelijkertijd lid te worden van de NAVO. Maar Ankara vindt dat Zweden in tegenstelling tot Finland nog steeds niet voldoende actie onderneemt tegen aanhangers van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en andere groeperingen die als terroristisch worden beschouwd. De gesprekken met Zweden gaan door, aldus Erdogan.

Er is nog geen datum voor de stemming in het Turkse parlement. Erdogan zegt te hopen dat die kan plaatsvinden voor de verkiezingen in mei. Ook Hongarije moet nog groen licht geven voor de toetreding van Finland, wat naar verwachting ondanks vertragingen op 27 maart zal gebeuren. Andere NAVO-landen hebben dat al gedaan. Nieuwe leden moeten worden goedgekeurd door alle lidstaten.