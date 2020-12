Levende haai spoelt aan op strand Ouddorp

Het dier is zaterdag meermaals terug in zee gezet, maar zwom telkens terug naar de kust. In overleg met Diergaarde Blijdorp is het dier nu overgeplaatst naar de Rotterdamse dierentuin. Daar zal het dier worden verzorgd.

Aan Rijnmond heeft het Reddingsteam laten weten dat de haai inmiddels per dolfijnenkist is overgeplaatst. De reddingsbrigade van Ouddorp kon daarbij assistentie verlenen door een zuurstoffles uit te lenen: zo kon de haai tijdens de rit zuurstof krijgen.