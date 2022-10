Minister: briefwisseling tussen Taghi en Mohammed B. kan niet op voorhand worden verboden

Dat zegt minister Weerwind (Rechtsbescherming) in een debat met de Tweede Kamer. „Op voorhand weigeren van alle brieven kan nu niet”, zegt Weerwind. „Ik heb daarvoor advies ingewonnen bij de landsadvocaat.”

Volgens de bewindsman is het slechts mogelijk ’sommige brieven’ te verbieden, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. „Maar daarvan moet ik dan de inhoud kennen. We zullen alle brieven lezen voordat we die uitreiken.” De D66-bewindsman zegt wel te onderzoeken hoe contact tussen bepaalde gevangenen kan worden verboden.

Bekijk ook: Advocaat van Taghi aangeschoten wild

Koranteksten

Weerwind reageert hiermee op eerdere berichtgeving van De Telegraaf, waarin gemeld werd dat Taghi en B. elkaar vaak brieven schrijven met Koranverzen. Mogelijk staan in deze brieven gecodeerde boodschappen, zo meldden bronnen.

De VVD accepteert het niet dat de briefwisseling tussen B. en Taghi in principe ’gewoon’ mogelijk is. „Ik heb hier een andere juridische opvatting over, dus u kunt een motie verwachten”, zegt VVD-Kamerlid Ellian.

Ellian vroeg ook maximaal twee advocaten bij EBI-gedetineerden toe te staan, omdat er een risico is dat advocaten informatie doorspelen, zei het Kamerlid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om voortgezet crimineel handelen. Ook hier wil Weerwind niet aan. „Dat is een inbreuk op fundamentele rechten, zoals de vrije advocatenkeuze.” Ook op dit punt kondigt de VVD aan in te grijpen. Bij eerdere maatregelen in de EBI kwam Weerwind ook pas in actie nadat hij door de Kamer via een motie werd gemaand tot actie.