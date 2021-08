Meldkamer te druk: geen sirenetest in Gelderland-Zuid

Op sociale media krijgt de veiligheidsregio veel vragen over die verklaring. Mensen willen weten of de sirene dan ook niet gaat loeien als er een echte ramp gebeurt. „Want dan is het vast en zeker ook heel druk op de meldkamer.”

Handmatig

Volgens de veiligheidsregio gaat er een ander scenario gelden als er echt een ramp gebeurt. Dan valt het aanzetten van de sirene onder het takenpakket van de centralisten en dan voeren zij dat op tijd uit, aldus een woordvoerder op Facebook. Ook in dat geval moet de sirene overigens handmatig worden ingeschakeld.

De eerstvolgende testsirene in het gebied van de Duitse grens tot aan Gorinchem is op 6 september om 12.00 uur. De test van augustus alsnog op een ander tijdstip uitvoeren gaat niet, aldus de veiligheidsregio, want dan zouden mensen denken dat er echt iets aan de hand is.