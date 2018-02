’Sjoerd is altijd in onze gedachten’

„Er wordt hiermee de indruk gewekt dat het kankerprobleem onder kinderen bijna opgelost is, en dat blijkt allerminst het geval”, zegt Angela Poort, voorzitter van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). „Er zijn talloze vormen van kinderkanker waar weinig vooruitgang mee wordt geboekt. Zoals hersentumoren.”

Gevoel

Uit de jongste CBS-cijfers, gisteren gepresenteerd op Wereld Kinderkanker Dag, blijkt dat in Nederland in 2016 totaal 61 kinderen en jongeren onder 15 jaar aan kanker stierven, 32 jongens en 29 meisjes. Begin jaren zeventig overleden jaarlijks ruim tweehonderd kinderen aan kanker, berekenden de statistici.

Het is zuiver een kwestie van gevoel, beaamt Angela Poort, moeder van Sjoerd, die op 18 november 2005 op 11-jarige leeftijd overleed aan een ’hooggradig glioom’, een vorm van hersenkanker. „Kijk”, zegt de oud-verpleegkundige, „Als je vier kinderen op de kinderkankerpoli ziet, dan weet je zeker dat er één zal overlijden. Dat is toch afschuwelijk! Dat is geen absoluut reden om een zó opgewekt signaal te geven.” Jaarlijks wordt bij ruim vierhonderd kinderen (nul tot 15 jaar) kanker vastgesteld.

Kansloos

Sjoerd was veertien maanden ziek en kansloos. Er passeert geen moment waarin zijn ouders en zijn zus niet aan hem denken. „Soms lijkt het zó lang geleden, andere momenten weer of het gisteren was. Dan beleven we elk detail weer. Als ik weleens vrienden van hem in de stad zie, dan denk ik: daar had Sjoerd bij kunnen lopen. Wat voor opleiding zou hij achter de rug hebben, of wat voor een baan zou hij gehad hebben?”

De emoties overheersen in hoe de ouders de CBS-cijfers aanhoren. Ze maken veel los, ook al twijfelt de vereniging VOKK geenszins aan hun juistheid. „Het probleem is”, zegt mevrouw Poort, „dat deze cijfers nu een te positieve lading krijgen, waardoor wij straks als ouders van kinderen met kanker heel veel uit te leggen hebben. Ongetwijfeld zullen mensen menen dat kinderkanker bijna is opgelost en dat allerlei extra steun, bijvoorbeeld de Run voor KiKa, niet langer nodig is. En dat is helaas nog lang niet het geval.”