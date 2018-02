Spoorovergang straks via tunnelbuis

„Onbewaakte overwegen in bossen en landerijen zijn levensgevaarlijk, omdat steeds meer reizigers niet beseffen welke risico’s er op die stille plekken aan kleven. Er komen veel vaker treinen voorbij dan men denkt, die ook nog eens harder en stiller rijden. Vaak ontbreken alarmbellen en knipperlichten. Dat gaan we nu concreet aanpakken met goedkope oplossingen om voetgangers en fietsers onder of boven de rails te leiden in plaats van erover”, aldus ProRail.

Topman Pier Eringa wil alle 120 onbewaakte overwegen in Nederland binnen drie jaar opdoeken. Een vijftigtal daarvan is volgens hem helemaal niet meer van deze tijd. „Die krijgen voorrang. Of we heffen deze spoorpassages op, of er komt beveiliging met bomen, of we zorgen dat mensen niet meer over de gevaarlijke rails hoeven”, stelt Eringa.

Het ministerie stelt extra geld beschikbaar om van onbewaakte overwegen af te komen, maar dat is volgens de spoorsector niet voldoende. „Er is vier keer zoveel budget nodig. Ook gemeenten en provincies springen financieel bij. Zo is net een overeenkomst met Lochem getekend”, aldus Eringa.

Zo’n wandelbuis is volgens hem een praktisch middel om personen onder het spoor te laten lopen, ook met fiets en paard. De doorsnee is 2,30 meter. Je moet geen claustrofobie hebben, maar de doortocht is nog geen tien meter, dus dat valt wel mee, aldus de spooraannemers die de klus gaan klaren, door de buis onder het spoor door te schuiven.

Het kost volgens ProRail slechts een tiende van een ’normale’ tunnel. Ook loopbruggen zijn een mogelijkheid, maar daar is het probleem dat die moeilijker toegankelijk zijn voor fietsers en ruiters. „Natuurvorsers zijn tegen en die kosten vallen hoger uit.”

Rond Lochem zijn er acht onbewaakte overwegen, waarvan de helft wordt gesloten, twee krijgen beveiliging, één een omleidingsweg en de andere een wandelbuis. Vorig jaar heeft ProRail een tiental van dit soort overwegen weggehaald, dit jaar moeten er vijfentwintig verdwijnen. In 2019 moet het overgrote deel weg zijn.

Doorstroming

Ongelijkvloerse kruisingen tussen spoor en weg is volgens Eringa het allerbeste. „Vooral nu er meer tien- en zelfs vijfminutentreinen gaan rijden en de snelheid fors wordt verhoogd om de reizigersgroei op te vangen. Wij willen vertragingen door aanrijdingen sterk gaan terugdringen. Dat draagt ook bij aan een betere doorstroming van het wegverkeer.”

Vorig jaar waren er volgens ProRail dertig ongevallen met gewonden en doden op overwegen. Een toenemend aantal op onbeveiligde passages. „De beste overweg is geen overweg. Zeker op onbewaakte plaatsen”, meent Eringa.