Puinhoop inrichtingen kost zelfs levens

De puinhoop binnen de jeugdinrichtingen is zo groot, dat het niet meer verantwoordelijk is om er nog jongeren heen te sturen. Dat was de kern van het rapport van vier inspectiediensten in november over de ernstige problemen binnen de inrichtingen. De twee nieuwe onderzoeken laten goed zien wat de gevaren zijn.