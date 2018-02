IS-terrorist Marouane B.: ’Ik zette mijn dood in scène’

B. is nu in Syrië. Hij wilde veilig ontkomen naar Turkije door zijn dood te faken. In december verspreidde hij samen met zijn verloofde en vrienden het bericht dat hij bij een veldslag bij het Syrische Deir al-Zor was omgekomen.

Via Turkije wil hij naar Nederland, waar volgende maand de rechtszaak tegen hem begint. „Als de staat dacht dat ik gestorven was, dan zouden de geheime diensten van de coalitie niet op mij jagen, want de westerse geheime diensten schieten op verzetshelden die vechten tegen Assad.”

De jihadi rekent op vrijspraak in Nederland, maar de kans daarop is klein. De beschuldigingen tegen hem zijn veel ernstiger dan tegen polderjihadi’s die eerder voor de rechter kwamen. B. dreigde eerder met ’het aanvallen van Nederlanders’ als wraak voor de strijd tegen IS.

Erger zijn de verdenkingen dat B. betrokken is bij onthoofdingen. Hij had daarover opgeschept tegen vrienden. Er is een foto (zie hieronder) waar hij triomfantelijk poseert met een kalasjnikov voor een geëxecuteerde man. In een rap zong hij ’ik zal je hoofd eraf slachten. Ik kom onverwacht als een fokking inbraak. We komen binnenvallen, het is een snelkraak. Je ziet me niet, als een geest in het donker’.

Ⓒ De Telegraaf

Er ligt nog meer op tafel tegen B. Volgens vrienden kreeg hij geld uit kringen rond de juweliersovervallers die in 2014 in Deurne werden doodgeschoten. Hij zou zelf ook hebben aangedrongen op het plegen van overvallen in Nederland om de jihad in Syrië te financieren.

De rapper vindt dat hij onterecht is bestempeld als IS-strijder of terrorist. „Daardoor sta ik al 1-0 achter in de rechtbank.’’