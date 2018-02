Jan Hoekema weg als burgemeester Langedijk

Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan rond een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Barth en Hoekema probeerden te bedingen dat ze na Hoekema’s afscheid als burgemeester tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen. Bovendien regelde Hoekema onterecht extra wachtgeld voor zichzelf.

Ontslagbrief ingediend

Vanwege de ontstane ophef heeft Hoekema nu zijn ontslagbrief ingediend bij Commissaris van de Koning Johan Remkes. Hoekema wil naar eigen zeggen niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met de media-aandacht voor zijn persoon. „Ik vertrek met pijn in mijn hart, want de mooie gemeente Langedijk heeft mijn hart gestolen”, zegt hij.

De fractievoorzitters in de raad heeft hij donderdagavond op de hoogte gebracht. Die respecteren zijn besluit, meldt de gemeente Langedijk in een persbericht.

Barth vorige week opgestapt

Vorige week stapte Barth op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Zij ging, terwijl het debat over de donorwet zou worden gehouden, samen met Hoekema op vakantie naar de Malediven. Daarover ontstond veel woede. „Ik was ervan overtuigd dat mijn vakantie mogelijk was, omdat ik het debat via internet ook vanaf mijn vakantieadres kon volgen”, zei Barth daarover, hetgeen voor nog meer onbegrip zorgde.

’Vakantie toch geen goed idee’

Bronnen binnen de PvdA meldden dat bij het verschijnen van de ochtendkranten pas echt tot haar doordrong dat vakantie vieren in de tropische archipel tijdens een gevoelig donordebat misschien toch niet zo’n goed idee was voor een politicus die al onder vuur lag.

Hoekema en Barth zijn al jaren in het nieuws met verhalen over niet betaalde AH-pizza’s, toegesnauwde ambtenaren, intimidatie van raadsleden en ’gegraai’, zoals critici stellen. „Ze staan bekend als geldwolven”, zegt partijleider Ben Paulides van de Democratische Liberalen Wassenaar.