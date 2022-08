Augustus op één na zonnigste en op twee na warmste

„Alleen in 1947 was het zonniger met 307 uur zon. De gemiddelde temperatuur in De Bilt komt uit op 20,0 graden tegen 17,9 normaal. Recordhouder blijft 1997 met 20,5 graden en op de tweede plaats staat 2020 met 20,4 graden. Door het hete en zonnige weer en het gebrek aan regen was sprake van extreme droogte”, aldus meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.

In De Bilt werd een onbreekbaar record genoteerd van 31 warme dagen. Alle dagen kwam de maximumtemperatuur uit op meer dan 20 graden. Dit is niet eerder voorgekomen. Het record stond tot dit jaar op 30 warme dagen, gemeten in 1911, 1975, 1991 en 2000.

Augustus 2020 telde vijftien zomers warme dagen in De Bilt, met maxima van 25 graden en meer. Sinds 1901 waren er vijf augustusmaanden met nog meer zomerse dagen. Het record staat op negentien en dateert van 1975 en 1997. Op maar liefst zeven dagen werd het zelfs tropisch warm met 30 graden en meer. Dit is volgens Weeronline geen record, maar een gedeeld tweede plaats. In 2020 kwam het tot een recordaantal van 9 tropische augustusdagen.