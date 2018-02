Weer arrestatie om oproep moord op Sinterklaas

Het gaat om de 24-jarige Christa N., die twee jaar geleden een storm van kritiek aanwakkerde met haar actie #geen4meivoormij. Daarmee protesteerde ze tegen de Nationale Dodenherdenking. Ze bevestigt tegenover De Telegraaf dat ze is gearresteerd en een nacht op het politiebureau heeft doorgebracht voor verhoor.

Het onderzoek zou zich richten op de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas-acteur Stefan de Walle. Michael van Zeijl, voorman van de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw, plaatste eind oktober een bericht op Facebook waarin hij opriep Sinterklaas te doden tijdens de intocht in Dokkum. Daarbij zouden kinderen bedekt moeten worden onder stukken hersens en botsplinters, aldus Van Zeijl in het gewraakte bericht. Formeel wordt hij verdacht van opruiing. Volgens Van Zeijl was de oproep een grap.

Christa N. beweert dat ze niets met het dreigende bericht te maken heeft: „Ik heb niks geplaatst, ik heb niks gelezen, ik heb niks gereageerd”, aldus N. tegen De Telegraaf.

Politiewoordvoerder Ramona Venema wilde niet nader toelichten waarop de verdenking van bedreiging is gebaseerd.

N. benadrukt tegenover De Telegraaf dat ze geen lid is van De Grauwe Eeuw, Van Zeijls actiegroep die strijdt tegen racisme en ’koloniale verheerlijking’. Behalve de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas is de groep vooral bekend van protesten tegen de naamgeving van de Coentunnel en bekladding van VOC-monumenten in Hoorn.

De groep wordt genoemd in een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).