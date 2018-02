Jan Terlouw: mijn D66 verzwakt democratie

Terlouw, oud-partijleider van D66, noemt de opstelling van zijn partij slecht. „Laat ik even doen aan zelfkritiek. Het kabinet is het referendum aan het afschaffen. Nou, in de eerste beginselen van D66 stond: een fundamentele democratisering van de samenleving. Een van de middelen is een referendum - als je tenminste eenvoudige, begrijpelijke vragen kunt stellen”, zegt Terlouw tegen PZC, dat aanwezig was.

„Nou ik weet er een: ’Bent u voor of tegen het afschaffen van het referendum?’ Simpeler kan het toch niet”, aldus de oud-politicus. „Maar nee hoor, die vraag gaat niet gesteld worden. Vind ik ernstig. Mijn eigen partij doet het, onze minister. Vind ik ernstig. En zo zie ik overal de democratie verzwakken, in plaats van versterken.”