Vrouw levend teruggevonden die 40 jaar geleden als baby vermist raakte na moord op ouders

Dit meldt de procureur-generaal van Texas, Ken Paxton. De vrouw, momenteel 42 jaar, verdween als baby in 1980 in de Amerikaanse staat Texas. Haar ouders Tina (17) en Harold (21) waren ook verdwenen. Een jaar later werden zij teruggevonden in het bos van Houston. Ze waren doodgeslagen en gewurgd, maar de dader is nooit gepakt.

Na de vondst van het echtpaar bleef de vraag onbeantwoord: waar was dochter Holly? Decennialang werd er naar het meisje gezocht, maar tevergeefs.

De verdwijning werd een coldcasezaak en de familie van Tina, Harold en Holly hebben veertig jaar lang in onwetendheid geleefd. Tot donderdag. De autoriteiten maakten bekend dat Holly levend is teruggevonden. Ze heeft nooit geweten wie haar biologische ouders zijn en daardoor ook nooit geweten dat zij de baby is die vermist werd.

Holly is ondertussen op de hoogte gebracht over de identiteit van haar biologische ouders en heeft contact gehad met haar biologische familie. Ze hopen elkaar binnenkort te ontmoeten.

Wat er met Holly is gebeurd en waar ze de afgelopen veertig jaar is geweest, willen de autoriteiten nog niet bekend maken.