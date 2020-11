Eis: 5 jaar cel voor rapper Joey AK voor brute ontvoering

De verklaring van de 32-jarige Amsterdamse vrouw over haar ontvoering en die van haar kinderen tijdens Oud en Nieuw is niet zonder leugen. Daar was de officier van justitie klip en klaar over. Maar voor een groot deel spreekt zij de waarheid, getuige ondersteunend bewijsmateriaal als tapgesprekken, appjes en filmpjes op de telefoon van de 23-jarige Joël H, die bij duizenden jongeren bekend staat als rapper Joey AK uit de Bijlmer.

De Amsterdamse moeder kreeg op Kerstavond op de Nobelstraat in Almere een ton onder haar neus geschoven. Het gebeurde uit een soort opschepperij, gewoon omdat het getoond kon worden. Een paar dagen later zou het er echter niet meer liggen. Medeverdachte Mandy P, huurster van het huis, belde met hoofdverdachte H. dat het geld weg was en of hij het had laten ophalen. Het Openbaar Ministerie kwam er, ondanks haar eerdere verklaring dat zij niks had meegenomen, toch achter dat het slachtoffer wel 5000 euro achterover had gedrukt.

De beschuldigende vinger van Joël H. en zijn makkers ging vrijwel gelijk uit naar de Amsterdamse moeder, die een paar dagen eerder op Kerstavond langs was geweest. Op 30 december haalden drie vrienden van H. haar huis in Amsterdam-Noord overhoop en vertrokken met haar auto- en huissleutels. Het geld werd niet gevonden.

Vuurwapen op hoofd

De volgende dag werd de vrouw, tegen haar zin, meegenomen terug naar de Nobelstraat in Almere. Haar kinderen werden in een andere auto ook daarheen gebracht. Daar werd zij volgens eigen zeggen geslagen met een vuurwapen op haar hoofd en knieën door Joël H. Dat ging tot bloedens toe. Ook werd er kokend water in haar nek gegoten. Haar dochtertjes van 3 en 7 jaar hoorden haar meermalen gillen, terwijl zij door de 22-jarige medeverdachte Nathaniël D. voor de tv werden gezet om naar Bumba te kijken.

Bij haar bevrijding 26 uur later bleek de vrouw zwaargewond. Haar kinderen vertelden dat zij niet naar hun moeder toe mochten. Bij het drietal is PTSS geconstateerd. Zij zitten tot de dag van vandaag ondergedoken, omdat zij bang zijn voor represailles.

Het Openbaar Ministerie toonde zich tijdens het requisitoir verbijsterd over hoe weinig respect Joël H. en zijn kameraden hebben voor politie en opsporingsinstanties. Het slachtoffer is onder druk gezet om haar verklaring aan te passen. Zij zou moeten verklaren dat zij uit eigen beweging naar het huis in de Nobelstraat in Almere was gegaan. Onder een brief stond zelfs haar handtekening. Er zou 10.000 euro betaald zijn. ,,Deze brief wordt zonder pardon ingebracht, volledig zonder respect voor de rechtsstaat”, zo stelde de officier van justitie.

Dit schoot de advocaat van Joël H. overigens totaal in het verkeerde keelgat. Dat zij geld kreeg, staat eveneens op tape. Het is wat betreft de raadsman de omgekeerde wereld. ,,Zij heeft erkend dat zij de brief heeft ondertekend.”

De broer van Joël H., Frank H. die bekend staat als rapper Drecht, zou ook een rol gespeeld hebben bij de ontvoering. In zijn auto is een van de wapens gevonden met bloed van het slachtoffer erop. Hij zal in een later stadium worden vervolgd. De laatste medeverdachte, Mandy P., hoorde vrijspraak eisen. Zij was niet thuis tijdens de ontvoering en zij wilde ook per se niet komen, hoewel dat haar werd opgedragen. Zij verbleef bij haar moeder.

Dinsdagmiddag volgen meerdere pleidooien van de advocaten van verdachten. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak zal doen.