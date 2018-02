Broers ’die bom wilden maken’ opgepakt in VS

De autoriteiten troffen bij een inval in het appartement van de mannen in The Bronx benodigdheden aan om explosieven te maken. Rechercheurs ontdekten volgens rechtbankdocumenten ook dat zeker twee leerlingen van de school waren ingehuurd om vuurwerk uit elkaar te halen voor de broers. De scholieren kregen daar ongeveer 50 dollar (zo’n 40 euro) per uur voor betaald.

Het is nog onduidelijk wat de mannen van plan waren. Onderzoekers troffen in het appartement een briefje aan met het opschrift „onder de volle maan zullen de kleintjes angst kennen.” De 27-jarige broers zijn inmiddels voorgeleid in Manhattan. Ze zeiden onschuldig te zijn.