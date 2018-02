’Minister naar herdenking Armeense genocide’

Joël Voordewind Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een Nederlandse minister of staatssecretaris moet in april in Armenië aanwezig zijn bij de herdenking van de Armeense genocide van een eeuw geleden. Daarna moet elke vijf jaar een bewindsman naar de herdenking. De coalitiepartijen steunen een voorstel hiertoe van Joël Voordewind van de ChristenUnie.