Verdachte bezocht restaurants na bloedbad VS

De vermeende schutter kon na de dodelijke schietpartij in eerste instantie ontkomen. Hij verstopte zich tussen de vluchtende leerlingen en haalde vervolgens een drankje bij de Subway. Cruz liep alsnog tegen de lamp toen een agent hem herkende. De negentienjarige man bekende volgens de lokale politie dat hij verantwoordelijk is voor het bloedblad op de middelbare school in Parkland.

Cruz had volgens de autoriteiten via taxi-app Uber een rit naar de school geregeld. De bestuurder van die wagen heeft inmiddels gesproken met rechercheurs. Een bron binnen de politie zei tegen de krant dat Cruz ruim honderd kogels heeft afgevuurd. Daarop liet hij naar eigen zeggen zijn wapen en munitie achter.