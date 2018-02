G4 dringt aan op snel vuurwerkbesluit kabinet

Ⓒ ANP

De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke van Den Haag namens haar G4-collega's in een brief aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven, bericht de NOS.