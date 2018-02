Nederlandse TU’s steeds internationaler

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De technische universiteiten in Nederland leiden steeds meer buitenlandse studenten op. Inmiddels is een derde van alle studenten aan de universiteiten in Delft, Eindhoven, Enschede (Twente) en Wageningen uit een ander land afkomstig, bevestigt de organisatie Nuffic naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad (FD).