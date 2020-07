Invictus Games gaan volgend jaar zeker door

De games, die wereldwijd mede bekend werden doordat de Britse prins Harry er initiatiefnemer en beschermheer van is, zouden afgelopen mei plaatshebben. Vanwege de coronapandemie ging er tot verdriet van ook de grote Nederlandse ploeg, die zich verheugde op thuiswedstrijden, een streep doorheen.

Teleurstelling deelnemers

„Hun zeggen dat het niet doorging was het moeilijkste”, vertelt generaal b.d. Mart de Kruif die voorzitter is van het organiserend comité. „Natuurlijk zat er voor ons een bult werk in en we hadden een mooi programma dat we graag wilden uitvoeren, maar voor de deelnemers was het echt een teleurstelling. Gelukkig zijn het mensen die zich ook over tegenslag hebben weten heen te zetten.”

’Onze onoverwinnelijkheid vieren’

Deelnemer Benito Versluijs bevestigt dit. „Het was een grote teleurstelling dat de Invictus Games dit jaar niet konden plaatsvinden, maar ook begrijpelijk in de huidige situatie. Ik kijk ernaar uit om deel te nemen aan de Games in 2021. Al het harde werk en de inspanningen van de organisatie en de Nederlandse delegatie zijn nog steeds waardevol en een goede basis om te werken aan een nog mooier evenement in 2021. Samen met mijn teamgenoten, familie en vrienden zullen we onze onoverwinnelijkheid vieren en de Invictus spirit tonen.”

Financiers en sponsors

De spelen, waaraan zo’n 500 oud-strijders meedoen, staan nu gepland voor 29 mei tot en met 5 juni 2021. Dat Den Haag in de herkansing gaat kan omdat geen financier of sponsor zich volgens De Kruif heeft teruggetrokken. Ook overheidspartijen als de grootste financier het ministerie van Defensie, het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeente Den Haag blijven ondanks de financiële tegenwind door Covid-19 van de partij. „Voor een groot evenement is dat op dit moment heel bijzonder”, stelt de voormalig Commandant Landstrijdkrachten vast.

Düsseldorf in 2023

Uitstel naar volgend jaar was mogelijk omdat de eerstvolgende spelen in 2023 in Düsseldorf zijn. Nog een jaar schuiven wanneer corona oplaait, is niet mogelijk. De organisatie heeft daarom een 1,5 meter-noodscenario gemaakt.

Hierin staat onder andere dat minder ouderen en meer kinderen als publiek komen en is een groter aantal hotelkamers opgenomen om deelnemers en hun begeleiders veiliger te kunnen ontvangen. Ook houdt de organisatie de optie open individuele onderdelen zoals wielrennen en zwemmen virtueel, dus op afstand te houden. Dit beperkt het aantal reisbewegingen en daarmee de kans op verspreiding van het virus. „Tegen december besluiten we welk scenario we kiezen”, aldus De Kruif.