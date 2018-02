Saoedische moslim mag Valentijnsdag vieren

RIYAD - Een prominente Saoedische sjeik vindt het vieren van Valentijnsdag niet in strijd met de islamitische leer. Hij neemt daarmee afstand van het streng religieuze beleid in het koninkrijk. Sjeik Ahmad al-Ghamdi, voormalig hoofd van de commissie ter bevordering van deugdzaamheid en ter voorkoming van zedeloosheid in de regio Mekka, zei donderdag in interview met Arab News dat moslims met een gerust hart de liefde centraal kunnen stellen op 14 februari.