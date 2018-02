Boorplatform bezet ’zolang als nodig is’

Ⓒ Greenpeace

SCHIERMONNIKOOG - Activisten van Greenpeace willen „zolang als nodig is” op een boorplatform in de Noordzee blijven zitten om proefboringen naar aardgas te verhinderen. Vier klimmers hebben in hangende tentjes de nacht doorgebracht op het platform, zo’n 20 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog. „We hebben genoeg voorraden bij ons om het langere tijd vol te houden”, zegt Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie. Zij zit op een zeilboot in de buurt van het platform.