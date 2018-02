Seksschandaal verscheurt Australische coalitie

Barnaby Joyce (l) en Vikki Campion (r). Ⓒ AFP / Facebook

SYDNEY - In de toch al fragiele regeringscoalitie in Australië is de bonje inmiddels hoog opgelopen. Vicepremier Barnaby Joyce (50) weigert op te stappen na een affaire met een medewerkster. In plaats van het boetekleed aan te trekken, heeft Joyce juist premier Malcolm Turnbull bespot omdat die zijn gedrag scherp veroordeelde. De coalitie van Turnbull heeft maar met één zetel de meerderheid.