Gewonde bij steekpartij Den Haag: politie schiet, verdachte ook gewond

Op straat is het mes van de verdachte aangetroffen. De politie heeft een ruime plaats-delict afgezet. Ⓒ District8

DEN HAAG - Bij een steekpartij in de Zilverstraat in Den Haag is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Bij de aanhouding van een verdachte is door de politie geschoten. Hierbij is ook de verdachte gewond geraakt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de agent.