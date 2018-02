Veel klachten vanaf de Amsterdamse grachten

De stad scoort - net als in 2015 - een gemiddelde van 7,5 op buurttevredenheid. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente vandaag naar buiten brengt, maar waar De Telegraaf de hand op wist te leggen.

Tussen de wijken zijn grote verschillen: de Apollobuurt in Zuid (het stadsdeel dat over de hele linie het beste scoort) krijgt een 8,7. Vier wijken scoren in 2017 echter onder de 6,5, terwijl de begrotingsdoelstelling was dat er maximaal twee wijken onder de 6,5 zouden scoren. Drie van de vier liggen in Nieuw-West (Slotermeer Zuidwest, Noordoost en Geuzenveld). Grootste stijger is de wijk Erasmuspark in West, dat in twee jaar tijd een half procentpunt steeg.

Daling tevredenheid centrum

Vooral in het Centrum daalt de gemiddelde buurttevredenheid snel. De Burgwallen-Oude Zijde en Nieuwe Zijde zijn de enige wijken in Centrum met een cijfer dat fors onder het stedelijk gemiddelde ligt van 7,5. Twee andere dalers liggen in Zuidoost (Venserpolder en Holendrecht/Reigersbos). In 2015 hadden alle acht wijken in Zuidoost het rapportcijfer van 7 of hoger, twee jaar later niet meer.

Dat terwijl in stadsdeel West de tevredenheid juist stijgt. Ook Nieuw-West krabbelt hier en daar wat op: zo is de wijk Overtoomseveld (in 2009 nog de laagst scorende wijk) momenteel op een respectabele 6,7 beland, onder andere door nieuwbouw. Stadsdeel Zuid blijkt weer het beste jongetje van de klas: alle vijftien wijken scoren boven het stedelijk gemiddelde. In Oost is de Transvaalbuurt in opmars met een 7,6.

Vervuiling grootste bron van overlast

Uit het onderzoek blijkt dat vervuiling de grootste bron van overlast is. Die ergernis wordt daarnaast ook alleen maar sterker. Ook geluidsoverlast van horeca scoort hoog op de irritatieladder. De meeste vervuiling wordt overigens ook ervaren bij de Burgwallen, in de Oude Pijp en in de Van Galenbuurt.

Qua veiligheid in de avond valt er ook nog een hoop te winnen, al scoort geen enkele wijk een echte onvoldoende. In dertien van de in totaal negentig wijken is de score echter wel onder de 6,5. Acht liggen in Nieuw-West, drie in Noord en twee in Zuidoost (waar het veiligheidsgevoel daalde).

’Belangrijk signaal’

In tien van de negentig wijken geven bewoners voor criminaliteit ook een cijfer onder de 6. Acht liggen in Nieuw-West, de andere twee zijn Banne Buiksloot in Noord en de Oude Zijde in Centrum. Opvallend is dat bewoners van de Oude (5,1) en Nieuwe Zijde (5,9) en Grachtengordel Zuid (6,6) ook weinig positief perspectief zien voor de ontwikkelingen in de buurt.

Het stadsbestuur geeft aan dat de onvoldoendes een ’belangrijk signaal’ zijn en ’aanknopingspunten voor verbetering’ zijn.