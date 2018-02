IS-rapper boos nadat eigen dood faken mislukt

Ⓒ ANP, HOLLANDSE HOOGTE, EIGEN BEELD | DE TELEGRAAF

De Arnhemse ex-rapper en IS-strijder Marouane B. geeft in een open brief toe dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet. Hij is boos dat zijn tactiek is uitgelekt. Verder: welke Nederlanders moeten het vandaag waarmaken op de Olympische Spelen? En: Zes weken betaald ouderschapsverlof voor moeders én vader - daarvoor pleit de SER. Lees hier het belangrijkste nieuws van vandaag in het Gesprek van de Dag.