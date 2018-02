Knokpartij op cruiseschip

In het Australische Eden werd de meute onder begeleiding van de politie van het schip gehaald. Passagiers die de knokpartijen meemaakten, spreken tegen lokale media van de ’cruise from hel’.

Op het hoogtepunt, of beter het dieptepunt, vlogen twee groepen van dertig passagiers elkaar in de haren op het Lido Deck. Het schip was toen op volle zee. Ze dreigden elkaar overboord te gooien en er werd gezwaaid met messen.

Getuigen zeggen tegen The Herald Sun dat ze doodsbang naar hun hut waren gevlucht hut en zichzelf hadden opgesloten. Aanstichter van alle ellende zou één grote familie zijn.

Vechtersbazen

Alle aanwezige beveiligers moesten worden ingezet om de vechtersbazen uit elkaar te houden. Op video is te zien dat de werknemers op mensen die op de grond liggen in schoppen. Verschillende passagiers liepen verwondingen aan hoofd en lichaam op.

De vastgenomen passagiers kregen ’huisarrest’ in hun hut. Zes volwassen mannen, drie tieners en veertien van hun familieleden werden bij de eerstvolgende haven verwijderd van het schip.

Foto’s verwijderen

Ooggetuigen klagen in Australische media nu dat beveiligers hen dwongen foto’s en video’s van hun telefoons te verwijderen.

Carnival Cruise Lines zegt in een verklaring dat een ruime meerderheid van de gasten van hun tiendaagse tocht geniet. Beveiliging heeft volgens hen adequaat ingegrepen toen een klein groepje de regels overtrad.