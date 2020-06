Autoriteiten VS bezorgd over coronabesmettingen onder betogers

Demonstraties in New York. Ⓒ AFP

NEW YORK - De Amerikaanse autoriteiten maken zich zorgen dat het coronavirus sneller om zich heen kan grijpen tijdens de massale betogingen tegen politiegeweld. Topman Robert Redfield van gezondheidsdienst CDC riep betogers op serieus te overwegen zich te laten testen op het virus, vooral als ze actie hebben gevoerd in stedelijke gebieden waar de uitbraak nog niet onder controle is.