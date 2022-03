Kindjes met kanker uit Oekraïne naar oncologiecentrum Maxima

De kinderen zullen niet allemaal worden opgenomen in het kinderziekenhuis; er is plek gevonden bij gastgezinnen en in vakantiehuisjes. Artsen van het PMC zijn onder leiding van kinderoncoloog Kathelijne Kraal eerder naar Warschau gevlogen waar de zieke kinderen vanuit de Oekraine heen zijn gebracht. In Polen hebben de artsen de kinderen onderzocht en gekeken welke oncologische behandelingen nodig zijn. Corendon stelde een vliegtuig ter beschikking om de zieke kinderen naar Nederland te vervoeren. De komende dagen wordt de behandeling voor kanker hervat in het Máxima.

Volgens kinderoncoloog Rob Pieters, kinderoncoloog is het belangrijk om de behandeling van de kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk op te starten. „Want die is de afgelopen twee weken gestopt of vertraagd. We hebben de behandeling van deze kinderen zo georganiseerd dat de zorg voor de Nederlandse kinderen met kanker ongestoord doorgang kan vinden.’

De kinderen, tussen de nul en achttien jaar oud, hebben verschillende diagnoses. De meeste kinderen vervolgen hun behandeling met chemotherapie, die deels poliklinisch of in dagbehandeling gebeurt en deels via opnames. Anderen worden in de komende tijd ook geopereerd of krijgen een stamceltransplantatie.

In ons land krijgen zo’n 600 kinderen per jaar de diagnose kanker. Helaas overlijdt 1 op de 4. Meer dan 14.000 kinderen bezoeken de poli van het ziekenhuis en zo’n 2800 kinderen krijgen er per jaar een meerdaagse dagbehandeling.