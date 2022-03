OMT-advies: behoud mondkapje in ov en ’blijvend stimuleren’ van thuiswerken

Vorige week werd al bekend dat het kabinet de laatste maatregelen die nu in Nederland nog gelden – het testen voor toegang voor grote evenementen en de mondkapjesplicht in het ov – wil schrappen. En ook de inreisregels gaan eraf, melden bronnen aan De Telegraaf. Dat betekent dat reizigers van buiten de Europese Unie niet langer een negatieve test hoeven te laten zien als ze het land in komen. Binnen de EU was de test niet verplicht voor de mensen die een bewijs van vaccinatie of herstel van corona hadden. Maar ook dat hoeft straks niet meer.

Testen voor toegang

Het kabinet heeft inmiddels ook de mening van de medische experts van het OMT over die voornemens binnen. Dat brengt een gemengd advies uit. Met het schrappen van testen voor toegang en de inreisregels hebben zij geen enkel probleem.

Bij het laten varen van het gebruik van mondkapjes in het ov zet het OMT wel vraagtekens. Dat heeft volgens de medisch experts nut ’om kwetsbaren te beschermen en hen de kans te geven op een verantwoorde manier met het openbaar vervoer te reizen’. Maar het advies laat de deur open om de mondkapjes niet te verplichten, maar alleen te adviseren. Het schrappen van het thuiswerkadvies vindt het OMT ook geen goed idee, het pleit ervoor om thuiswerken ’blijvend te stimuleren’.

Dalende trend

Eerder op maandag meldde het RIVM dat het aantal besmettingen een dalende trend heeft ingezet. Het RIVM registreerde tussen zondagochtend en maandagochtend 45.908 bevestigde besmettingen. Precies een week geleden waren er ruim 64.000 positieve testuitslagen.Na de laatste versoepelingen, die samenvielen met carnaval, nam het aantal besmettingen eerder rap toe.

Wel is het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen flink toegenomen: dat ging de afgelopen 24 uur met 146 naar 1920. Het is de hoogste stijging sinds begin februari.

Dinsdagochtend komen de meest nauw betrokken bewindspersonen opnieuw bij elkaar om de definitieve knoop door te hakken. Coronaminister Ernst Kuipers geeft deze keer geen traditionele persconferentie in de avond, maar maakt de maatregelen tijdens een korte toelichting dinsdagmiddag bekend.