’Trump vond Biden belangrijker dan Oekraïne’

Waarnemend ambassadeur William Taylor Ⓒ AFP

WASHINGTON - De hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne heeft president Donald Trump verder in verband gebracht met pogingen de regering in Kiev onder druk te zetten. Waarnemend ambassadeur William Taylor verklaarde dat hij te horen kreeg dat Trump een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden belangrijker vond dan Oekraïne.