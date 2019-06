Celstraf voor corrupte oud-politiecommissaris

De helft van de strafoplegging is voorwaardelijk. Van den E. is veroordeeld voor corruptie en valsheid in geschrifte. Van witwassen werd hij vrijgesproken.

De meervoudige strafkamer acht bewezen dat de voormalige politiebaas zich heeft laten omkopen door een medeverdachte. Van den E. werd uitbetaald in dure reizen, onder meer naar autoraces en een chateau in Frankrijk, en kreeg via zijn zoon aandelen in een bedrijf waarmee de politiedienst onder zijn leiding zaken deed.

Ook wordt de oud-agent in het gerechtelijke vonnis ernstig verweten de politie met zijn corrupte handelen in een kwaad daglicht te hebben gesteld. Een integriteitsonderzoek daarna heeft hij tegengewerkt en daarvoor zelfs een valse factuur opgemaakt, om zijn foute activiteiten te verdoezelen.

De andere verdachte kreeg 8 maanden cel opgelegd, waarvan eveneens de helft voorwaardelijk.

Van den E. was de laatste tien jaar directeur van Criminee!, het regionale platform criminaliteitsbeheersing in Oost-Brabant.